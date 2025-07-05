В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове

В Энгельсе и Саратове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все экстренные службы региона. Информация о последствиях налёта украинских беспилотников уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 5 июля вооружённые формирования Украины атаковали беспилотниками Саратовскую область. По словам местных жителей, взрывы в Энгельсе были слышны, начиная примерно с 03:50 мск. Всего зафиксировано не менее восьми взрывов.