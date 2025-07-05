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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 июля, 02:34

В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове

Пролёт БПЛА над Саратовской областью. Обложка © Telegram / SHOT

Пролёт БПЛА над Саратовской областью. Обложка © Telegram / SHOT

В Энгельсе и Саратове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Предварительно, пострадавших нет», – написал Бусаргин в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все экстренные службы региона. Информация о последствиях налёта украинских беспилотников уточняется.

Ограничения вновь ввели в аэропорту Пулково и в воздушной гавани Саратова
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Ранее Life.ru писал, что в ночь на 5 июля вооружённые формирования Украины атаковали беспилотниками Саратовскую область. По словам местных жителей, взрывы в Энгельсе были слышны, начиная примерно с 03:50 мск. Всего зафиксировано не менее восьми взрывов.

Юния Ларсон
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