О налёте БПЛА на Энгельс и работе ПВО сообщили в Саратовской области

Взрывы гремят в небе над Энгельсом в Саратовской области. По данным Telegram-канала SHOT, жители региона сообщают о налёте украинских беспилотников и работе ПВО.

Взрывы над Энгельсом. Видео © Telegram / SHOT

Сообщения о взрывах от работы систем противовоздушной обороны начали поступать в 3:50 утра 5 июля. Всего жители города слышали минимум восемь взрывов.

Официальной информации пока не было. Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории региона действует угроза атаки БПЛА, работают системы оповещения.