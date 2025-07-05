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Регион
5 июля, 01:46

О налёте БПЛА на Энгельс и работе ПВО сообщили в Саратовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Взрывы гремят в небе над Энгельсом в Саратовской области. По данным Telegram-канала SHOT, жители региона сообщают о налёте украинских беспилотников и работе ПВО.

Взрывы над Энгельсом. Видео © Telegram / SHOT

Сообщения о взрывах от работы систем противовоздушной обороны начали поступать в 3:50 утра 5 июля. Всего жители города слышали минимум восемь взрывов.

Официальной информации пока не было. Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории региона действует угроза атаки БПЛА, работают системы оповещения.

Ограничения вновь ввели в аэропорту Пулково и в воздушной гавани Саратова
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Ранее, этим же утром, о взрывах в небе сообщили жители Чебоксар. На подлёте к столице Чувашии уже сбили несколько вражеских БПЛА.

Лия Мурадьян
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