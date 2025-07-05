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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 июля, 05:03

Силы ПВО сбили за ночь 94 украинских беспилотника над Россией

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны России уничтожили в течение ночи 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражались с 23:00 мск 4 июля до 7:00 5 июля. Больше всего БПЛА ликвидировано в Воронежской области (34), ещё 11 дронов сбили в Брянской области. По девять — в Белгородской и Саратовской областях, восемь — в Новгородской области, шесть — в Курской области, по три — в Ленинградской и Орловской областях, по два — в Ростовской, Смоленской и Рязанской областях, а также в Республике Чувашия, и по одному — в Московском регионе, Пензенской и Тульской областях.

В Чувашии беспилотники ВСУ повредили склад и промпредприятие
В Чувашии беспилотники ВСУ повредили склад и промпредприятие

Атаковавшие Саратовскую область беспилотники повредили жилые дома в Энгельсе и Саратове, сообщал ранее губернатор региона. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Артур Лапсаков
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