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Регион
5 июля, 12:17

Силы ПВО за два часа сбили 15 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами

МО: Над Брянской, Смоленской и Белгородской областями сбиты 15 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские средства ПВО за два часа уничтожили 15 украинских беспилотников над территориями Брянской, Смоленской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«5 июля текущего года в период с 11:50 до 13:50 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 украинских БПЛА самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, 11 дронов были сбиты над территорией Брянской области, три БПЛА — над Смоленской областью и один — над территорией Белгородской области.

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Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщало об уничтожении ещё 12 украинских беспилотников. Атака произошла в утренние часы: девять дронов были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской, один — в районе Калужской. Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы.

Милена Скрипальщикова
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