Силы ПВО за два часа сбили 15 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами

Российские средства ПВО за два часа уничтожили 15 украинских беспилотников над территориями Брянской, Смоленской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«5 июля текущего года в период с 11:50 до 13:50 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 украинских БПЛА самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, 11 дронов были сбиты над территорией Брянской области, три БПЛА — над Смоленской областью и один — над территорией Белгородской области.