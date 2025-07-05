Силы ПВО за два часа сбили 15 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами
МО: Над Брянской, Смоленской и Белгородской областями сбиты 15 украинских БПЛА
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Российские средства ПВО за два часа уничтожили 15 украинских беспилотников над территориями Брянской, Смоленской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«5 июля текущего года в период с 11:50 до 13:50 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 украинских БПЛА самолётного типа», — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, 11 дронов были сбиты над территорией Брянской области, три БПЛА — над Смоленской областью и один — над территорией Белгородской области.
Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщало об уничтожении ещё 12 украинских беспилотников. Атака произошла в утренние часы: девять дронов были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской, один — в районе Калужской. Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы.