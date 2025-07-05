Российские силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над тремя областями
Минобороны: 12 БПЛА ВСУ сбиты над Брянской, Смоленской и Калужской областями
Дроны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Российские силы ПВО за два часа уничтожили 12 украинских беспилотников над тремя областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В период с 9:40 до 11:50 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских БПЛА самолётного типа. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены: девять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, два — над Смоленской областью, и ещё один дрон нейтрализован в воздушном пространстве Калужской области.
Подобные атаки стали регулярными, однако российские силы ПВО демонстрируют высокую эффективность противодействия. Особое внимание обращает на себя география инцидента — беспилотники пытались атаковать сразу три региона Центрального федерального округа.
За прошедшие сутки ПВО РФ также нейтрализовала 371 украинский беспилотник самолётного типа. Наряду с этим были перехвачены один реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и одна крылатая противокорабельная ракета «Нептун».