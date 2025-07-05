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Регион
5 июля, 10:09

Российские силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над тремя областями

Минобороны: 12 БПЛА ВСУ сбиты над Брянской, Смоленской и Калужской областями

Дроны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Дроны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские силы ПВО за два часа уничтожили 12 украинских беспилотников над тремя областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В период с 9:40 до 11:50 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских БПЛА самолётного типа. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены: девять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, два — над Смоленской областью, и ещё один дрон нейтрализован в воздушном пространстве Калужской области.

Подобные атаки стали регулярными, однако российские силы ПВО демонстрируют высокую эффективность противодействия. Особое внимание обращает на себя география инцидента — беспилотники пытались атаковать сразу три региона Центрального федерального округа.

В небе над Москвой и ещё четырьмя регионами сбито ещё шесть дронов ВСУ
В небе над Москвой и ещё четырьмя регионами сбито ещё шесть дронов ВСУ

За прошедшие сутки ПВО РФ также нейтрализовала 371 украинский беспилотник самолётного типа. Наряду с этим были перехвачены один реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и одна крылатая противокорабельная ракета «Нептун».

Алиса Хуссаин
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