ПВО РФ за сутки нейтрализовала 371 беспилотник ВСУ
Минобороны: Российские силы ПВО за сутки уничтожили 371 дрон и снаряд HIMARS
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны России продемонстрировали высокую эффективность, перехватив и уничтожив 371 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Кроме того, был сбит реактивный снаряд американской системы HIMARS, а также крылатая ракета «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 3 управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.
Рекордное количество уничтоженных за сутки беспилотников свидетельствует о высокой эффективности российских систем ПВО.
Утро 5 июля началось с интенсивной работы российских систем противовоздушной обороны. В период с 06:00 до 08:00 было зафиксировано уничтожение 12 украинских беспилотников самолётного типа, атаковавших различные регионы страны. Позднее количество перехваченных БПЛА увеличилось до 18 единиц, включая цели в небе над Московской областью.