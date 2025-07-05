ПВО РФ за сутки нейтрализовала 371 беспилотник ВСУ

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны России продемонстрировали высокую эффективность, перехватив и уничтожив 371 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Кроме того, был сбит реактивный снаряд американской системы HIMARS, а также крылатая ракета «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны России.