Последствия атаки БПЛА на Энгельс: Повреждены более 25 квартир и десятки авто

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о последствиях атаки беспилотника ВСУ в Энгельсе. Предварительно, установлено, что повреждены свыше 25 квартир и более 10 автомобилей.



«Были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более 10 автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб», — написал губернатор в телеграм-канале.

Последствия атаки БПЛА в Энгельсе. Фото © Telegram / Роман Бусаргин

Он заверил, что пострадавшим от атаки БПЛА жителям Энгельсского района будет оказана помощь, в том числе владельцам повреждённых автомобилей. Необходимые средства выделят из резервного фонда региона. Бусаргин также сообщил, что ситуация находится под контролем, и поручил организовать горячую линию для обращений граждан. Повреждения в квартирах планируют устранить оперативно.