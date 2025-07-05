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5 июля, 09:41

Последствия атаки БПЛА на Энгельс: Повреждены более 25 квартир и десятки авто

Бусаргин: Более 25 квартир и свыше 10 авто повреждены из-за атаки БПЛА в Энгельсе

Последствия атаки БПЛА в Энгельсе. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Последствия атаки БПЛА в Энгельсе. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о последствиях атаки беспилотника ВСУ в Энгельсе. Предварительно, установлено, что повреждены свыше 25 квартир и более 10 автомобилей.

«Были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более 10 автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб», — написал губернатор в телеграм-канале.

Последствия атаки БПЛА в Энгельсе. Фото © Telegram / Роман Бусаргин

Последствия атаки БПЛА в Энгельсе. Фото © Telegram / Роман Бусаргин

Он заверил, что пострадавшим от атаки БПЛА жителям Энгельсского района будет оказана помощь, в том числе владельцам повреждённых автомобилей. Необходимые средства выделят из резервного фонда региона. Бусаргин также сообщил, что ситуация находится под контролем, и поручил организовать горячую линию для обращений граждан. Повреждения в квартирах планируют устранить оперативно.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Губернатор региона заявил о повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове. Пострадавших, к счастью, нет.

Наталья Демьянова
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