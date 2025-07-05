Над российскими регионами за пять часов силы ПВО сбили 48 беспилотников

Над российскими регионами за пять часов силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 13:50 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской (17) и Орловской (11) областями. Также беспилотники были перехвачены в Смоленской (5), Калужской (5), Московской (5, в том числе 2 на подлёте к Москве), Курской (2), Ярославской областях (1) и в Крыму (2).