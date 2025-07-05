Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 18:00

Над российскими регионами за пять часов силы ПВО сбили 48 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Над российскими регионами за пять часов силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 13:50 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской (17) и Орловской (11) областями. Также беспилотники были перехвачены в Смоленской (5), Калужской (5), Московской (5, в том числе 2 на подлёте к Москве), Курской (2), Ярославской областях (1) и в Крыму (2).

В Ленобласти средства РЭБ отразили атаку украинских дронов
В Ленобласти средства РЭБ отразили атаку украинских дронов

Несколько часов назад сообщалось, что на подлёте к Москве средства ПВО перехватили два украинских дрона. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar