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5 июля, 16:50
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Крымский мост временно закрыли для проезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

В целях обеспечения безопасности движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация об этом поступила из Telegram-канала, посвящённого ситуации на Керченской переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

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Ранее сегодня сообщалось, что Крымский мост снова парализовало многочасовой пробкой. Дорожные службы рекомендовали заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки на досмотрах.


Наталья Демьянова
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