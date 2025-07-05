Крымский мост временно закрыли для проезда
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В целях обеспечения безопасности движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация об этом поступила из Telegram-канала, посвящённого ситуации на Керченской переправе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня сообщалось, что Крымский мост снова парализовало многочасовой пробкой. Дорожные службы рекомендовали заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки на досмотрах.