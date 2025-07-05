Крымский мост снова парализован многочасовой пробкой

На Крымском мосту вновь образовалась масштабная пробка: со стороны Керчи скопилось более 400 машин. Время ожидания достигает двух часов. К 14:00 на подъезде к мосту со стороны Керчи стояло 460 автомобилей. Со стороны Тамани — 245. Въезд на мост занимал до часа. Однако к 17:00 ситуация ухудшилась — очередь со стороны Керчи уменьшилась лишь незначительно, но время ожидания выросло почти вдвое. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».