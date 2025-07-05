Крымский мост снова парализован многочасовой пробкой
420 автомобилей застряли в пробке на въезде на Крымский мост
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На Крымском мосту вновь образовалась масштабная пробка: со стороны Керчи скопилось более 400 машин. Время ожидания достигает двух часов. К 14:00 на подъезде к мосту со стороны Керчи стояло 460 автомобилей. Со стороны Тамани — 245. Въезд на мост занимал до часа. Однако к 17:00 ситуация ухудшилась — очередь со стороны Керчи уменьшилась лишь незначительно, но время ожидания выросло почти вдвое. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
На Крымском мосту вновь образовалась масштабная пробка: со стороны Керчи скопилось более 400 машин. Видео © Telegram / Mash на волне
Службы советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки на досмотрах.
Ранее на подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани фиксировались очереди до 800 автомобилей. По данным оперативного канала, утром 30 июня у досмотрового пункта в Тамани скопилось 803 машины. Время ожидания тогда достигало трёх часов.