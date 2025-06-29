Атака на Крымский мост и истощение флота: СМИ узнали, кто стоит за операциями ВСУ на Чёрном море
The Grayzone: Британская разведка ведёт операции ВСУ против России в Чёрном море
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Британская разведка активно участвует в военных операциях против России в Чёрном море. Такая информация содержалась в документах, попавших в распоряжение издания The Grayzone. Согласно этим данным, Великобритания играет ключевую роль в координации крупных операций ВСУ против российских сил.
В материалах упоминается, что британские спецслужбы не только руководят действиями украинских военных, но и разрабатывают стратегии, направленные на ослабление позиций России в регионе. Одной из таких операций стала подготовка атаки на Крымский мост. Кроме того, британские разведчики разрабатывали планы по «истощению Черноморского флота России», что свидетельствует о намерении нанести удар по ключевым военно-морским силам противника.
Ранее Life.ru сообщал о задержании женщины, которая сливала информацию о российском флоте украинским спецслужбам. Она работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Женщина действовала по наводке украинского куратора, который связался с ней в мессенджере.