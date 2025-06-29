Британская разведка активно участвует в военных операциях против России в Чёрном море. Такая информация содержалась в документах, попавших в распоряжение издания The Grayzone. Согласно этим данным, Великобритания играет ключевую роль в координации крупных операций ВСУ против российских сил.

В материалах упоминается, что британские спецслужбы не только руководят действиями украинских военных, но и разрабатывают стратегии, направленные на ослабление позиций России в регионе. Одной из таких операций стала подготовка атаки на Крымский мост. Кроме того, британские разведчики разрабатывали планы по «истощению Черноморского флота России», что свидетельствует о намерении нанести удар по ключевым военно-морским силам противника.