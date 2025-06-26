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26 июня, 09:13

Сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали женщину за передачу секретной информации

В Новороссийске задержали женщину за передачу Украине данных о ВМФ и ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Новороссийска по подозрению в государственной измене. Она обвиняется в передаче украинской стороне сведений о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанная, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, самостоятельно наладила контакт с проукраинской террористической организацией, находящейся под контролем украинских спецслужб.

В рамках выполнения задания она собрала информацию о размещении кораблей Черноморского флота России и объектах ПВО, которую затем передала своему куратору через мессенджер Telegram.

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Анастасия Никонорова
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