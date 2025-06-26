Сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали женщину за передачу секретной информации
В Новороссийске задержали женщину за передачу Украине данных о ВМФ и ПВО
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Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Новороссийска по подозрению в государственной измене. Она обвиняется в передаче украинской стороне сведений о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанная, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, самостоятельно наладила контакт с проукраинской террористической организацией, находящейся под контролем украинских спецслужб.
В рамках выполнения задания она собрала информацию о размещении кораблей Черноморского флота России и объектах ПВО, которую затем передала своему куратору через мессенджер Telegram.
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