Сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали женщину за передачу секретной информации

Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Новороссийска по подозрению в государственной измене. Она обвиняется в передаче украинской стороне сведений о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанная, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, самостоятельно наладила контакт с проукраинской террористической организацией, находящейся под контролем украинских спецслужб.

В рамках выполнения задания она собрала информацию о размещении кораблей Черноморского флота России и объектах ПВО, которую затем передала своему куратору через мессенджер Telegram.