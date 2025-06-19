Актёра из Новосибирска приговорили к 17 годам колонии за госизмену и терроризм

Новосибирский актёр и режиссёр Виктор Мосиенко приговорён к 17 годам колонии строгого режима за госизмену и терроризм. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Приговорить Мосиенко Виктора Николаевича к 17 годам лишения свободы, из которых первые три года назначить в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — гласит вердикт 2-го Западного окружного военного суда.

Мосиенко признал вину по всем статьям обвинения, включая госизмену, участие в террористической организации и незаконное хранение взрывчатых веществ. Прокурор Наталья Макарова требовала для подсудимого 22 года заключения, однако суд учёл раскаяние обвиняемого.

Судья пояснил, что ограничение свободы после отбытия наказания не назначено, поскольку у осуждённого нет постоянного места жительства. Мосиенко в последнем слове просил о снисхождении, ссылаясь на полное признание вины и сотрудничество со следствием.