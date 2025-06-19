Актёра из Новосибирска приговорили к 17 годам колонии за госизмену и терроризм
Суд приговорил режиссёра Мосиенко к 17 годам колонии за госизмену и терроризм
Актёр и режиссёр Виктор Мосиенко. Обложка © kino-teatr
Новосибирский актёр и режиссёр Виктор Мосиенко приговорён к 17 годам колонии строгого режима за госизмену и терроризм. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Приговорить Мосиенко Виктора Николаевича к 17 годам лишения свободы, из которых первые три года назначить в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — гласит вердикт 2-го Западного окружного военного суда.
Мосиенко признал вину по всем статьям обвинения, включая госизмену, участие в террористической организации и незаконное хранение взрывчатых веществ. Прокурор Наталья Макарова требовала для подсудимого 22 года заключения, однако суд учёл раскаяние обвиняемого.
Судья пояснил, что ограничение свободы после отбытия наказания не назначено, поскольку у осуждённого нет постоянного места жительства. Мосиенко в последнем слове просил о снисхождении, ссылаясь на полное признание вины и сотрудничество со следствием.
Напомним, следствие пришло к выводу, что Виктор Мосиенко тщательно готовил диверсию на ж/д путях в Белгородской области, выполняя указания террористической организации с Украины. Предполагается, что он собирался передать украинской стороне автомобиль, камуфляж, а также 5 тысяч долларов и 175 тысяч рублей. Также он лично прибыл в Белгород, где замаскировался под сотрудника железной дороги и пытался установить под мостом взрывчатку, но был задержан сотрудниками ФСБ.