Для актёра Мосиенко запросили 22 года колонии по делу о госизмене
Режиссёра Мосиенко просят на 22 года лишить свободы за госизмену и терроризм
Актёр Виктор Мосиенко. Обложка © kino-teatr
Гособвинение во 2-м Западном окружном военном суде запросило для 64-летнего режиссёра и актёра из Новосибирска Виктора Мосиенко 22 года лишения свободы за признанные им преступления, включая госизмену, участие в террористической организации, покушение на диверсию и незаконное хранение взрывчатки. Прокурор Наталья Макарова усомнилась в искренности раскаяния обвиняемого, назвав его заявления противоречивыми и не соответствующими собранным доказательствам. Об этом пишет ТАСС.
По версии следствия, Мосиенко тщательно готовил диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по указанию украинской террористической организации. Он якобы планировал передать украинской стороне автомобиль, камуфляж, $5 тыс. и 175 тыс. рублей. Для выполнения задания Мосиенко прибыл в Белгород, где, замаскировавшись под железнодорожника, попытался установить под мостом взрывное устройство с 6,3 кг гексогеносодержащего вещества С-4, но был задержан ФСБ.
Прокуратура предложила суду назначить Мосиенко 3 года тюрьмы и 19 лет в колонии строгого режима, штраф в 700 тыс. рублей и 1,5 года ограничения свободы, учтя как отягчающее обстоятельство — совершение преступлений в условиях СВО, так и смягчающие — сотрудничество со следствием, признание вины и наличие малолетнего ребёнка.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 22-летнего керчанина, подозреваемого в государственной измене из-за сбора данных о системах ПВО для украинской военной разведки. Молодой человек вступил в тайное сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Следуя указаниям своего куратора, он отправился к одной из воинских частей Крыма, где, используя фото- и видеотехнику, зафиксировал расположение средств противовоздушной обороны и других военных объектов российских вооружённых сил.