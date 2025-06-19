Для актёра Мосиенко запросили 22 года колонии по делу о госизмене

Гособвинение во 2-м Западном окружном военном суде запросило для 64-летнего режиссёра и актёра из Новосибирска Виктора Мосиенко 22 года лишения свободы за признанные им преступления, включая госизмену, участие в террористической организации, покушение на диверсию и незаконное хранение взрывчатки. Прокурор Наталья Макарова усомнилась в искренности раскаяния обвиняемого, назвав его заявления противоречивыми и не соответствующими собранным доказательствам. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, Мосиенко тщательно готовил диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по указанию украинской террористической организации. Он якобы планировал передать украинской стороне автомобиль, камуфляж, $5 тыс. и 175 тыс. рублей. Для выполнения задания Мосиенко прибыл в Белгород, где, замаскировавшись под железнодорожника, попытался установить под мостом взрывное устройство с 6,3 кг гексогеносодержащего вещества С-4, но был задержан ФСБ.

Прокуратура предложила суду назначить Мосиенко 3 года тюрьмы и 19 лет в колонии строгого режима, штраф в 700 тыс. рублей и 1,5 года ограничения свободы, учтя как отягчающее обстоятельство — совершение преступлений в условиях СВО, так и смягчающие — сотрудничество со следствием, признание вины и наличие малолетнего ребёнка.