В Ингушетии ищут баталхаджинцев*, причастных к теракту в «Крокусе»
В Ингушетии развернулась масштабная операция по выявлению лиц, оказывающих содействие террористам, связанным с религиозной группировкой Батал-Хаджи Белхороева*. Поиски проводятся в связи с причастностью членов секты к теракту в «Крокус Сити Холле», убийству генерала Кириллова, подрыву поезда «Невский экспресс» и другим резонансным преступлениям.
Правоохранительные органы проводят тщательные проверки на территории республики. Предполагается, что некоторые лица до сих пор оказывают поддержку боевикам, входящим в эту группировку.
Силовики ищут преступников. Видео © Telegram / Mash Gor
За годы существования баталхаджинцы* сформировали значительный финансовый фонд, состоящий из миллионов рублей, долларов США и золотых слитков, полученных в виде религиозного налога (закята) от своих последователей. Эти средства, предположительно, использовались для коррумпирования должностных лиц в органах власти и судебной системе с целью обеспечения защиты деятельности секты.
Напомним, что теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Группа из четырёх вооружённых лиц осуществила нападение, открыв стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», после чего был совершён поджог здания. В результате происшествия погибли 145 человек, число пострадавших превысило 550. Попытка скрыться с места преступления в направлении территории Украины была пресечена, подозреваемые были задержаны в районе Брянска. В конце августа того года следственными органами были задержаны ещё пять фигурантов дела. Общее число лиц, находящихся под стражей по обвинению, связанному с терактом в «Крокусе», составляет 19 человек, из которых четверо проходят как непосредственные исполнители, остальные — как пособники.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России.
Обложка © Telegram / Mash Gor