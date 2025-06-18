В Ингушетии ищут баталхаджинцев*, причастных к теракту в «Крокусе»

В Ингушетии развернулась масштабная операция по выявлению лиц, оказывающих содействие террористам, связанным с религиозной группировкой Батал-Хаджи Белхороева*. Поиски проводятся в связи с причастностью членов секты к теракту в «Крокус Сити Холле», убийству генерала Кириллова, подрыву поезда «Невский экспресс» и другим резонансным преступлениям.

Правоохранительные органы проводят тщательные проверки на территории республики. Предполагается, что некоторые лица до сих пор оказывают поддержку боевикам, входящим в эту группировку.

Силовики ищут преступников. Видео © Telegram / Mash Gor

За годы существования баталхаджинцы* сформировали значительный финансовый фонд, состоящий из миллионов рублей, долларов США и золотых слитков, полученных в виде религиозного налога (закята) от своих последователей. Эти средства, предположительно, использовались для коррумпирования должностных лиц в органах власти и судебной системе с целью обеспечения защиты деятельности секты.