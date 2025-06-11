Суд наказал штрафом автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»
В Петербурге суд оштрафовал автора постов о «Крокусе» Конашенка* на ₽600 тысяч
Николай Конашенок*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Селиванов
Первый западный окружной военный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в 600 тысяч рублей Николаю Конашенку* — автору скандальных постов о теракте в «Крокусе» — за оправдание терроризма. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат обвиняемого Роман Масалаев.
«Суд назначил наказание в размере 800 тысяч рублей, Николаю* зачтён срок пребывания под стражей, поэтому штраф снижен до 600 тысяч рублей», — сообщил представитель подсудимого.
Дело против Конашенка*, возбуждённое в апреле, касалось статьи УК РФ об оправдании терроризма в Интернете. Следствие пришло к выводу, что мужчина разместил в Сети высказывания, которые оправдывали террористический акт в «Крокус Сити Холле».
26 марта 2024 года Николай Конашенок* был взят под стражу в аэропорту Пулково во время попытки вылететь в Ереван. Его задержание стало следствием размещения им в Интернете материалов, которые были интерпретированы как глумление над терактом в «Крокусе». В связи с этим его супруга, Роксана Шатуновская, была вынуждена покинуть свою позицию генерального директора «Новой Голландии». Конашенок*, чья профессиональная деятельность связана с реставрацией мебели, стал фигурантом уголовного дела по статье об оправдании терроризма.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.