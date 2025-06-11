Суд наказал штрафом автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»

Первый западный окружной военный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в 600 тысяч рублей Николаю Конашенку* — автору скандальных постов о теракте в «Крокусе» — за оправдание терроризма. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат обвиняемого Роман Масалаев.

«Суд назначил наказание в размере 800 тысяч рублей, Николаю* зачтён срок пребывания под стражей, поэтому штраф снижен до 600 тысяч рублей», — сообщил представитель подсудимого.

Дело против Конашенка*, возбуждённое в апреле, касалось статьи УК РФ об оправдании терроризма в Интернете. Следствие пришло к выводу, что мужчина разместил в Сети высказывания, которые оправдывали террористический акт в «Крокус Сити Холле».