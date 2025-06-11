Экстремизм, фейки и другие преступления: Суд приговорил иноагента Волкова* к 18 годам колонии

Военный суд Москвы заочно вынес приговор Леониду Волкову*, назначив ему 18 лет лишения свободы. Помимо этого, иноагент обязан выплатить штраф в 2 миллиона рублей, а также ему запрещено заниматься какой-либо деятельностью в Интернете.

«Суд признал Волкова Леонида Михайловича* виновным в совершении ряда преступлений и постановил заочно приговорить к 18 годам колонии, а также штрафу в размере 2 млн рублей, с запретом заниматься администрированием сайтов на шесть лет», — сказано в постановлении.

Изначально обвинение запрашивало для Волкова* аналогичный срок заключения, разбитый на 7 лет в тюрьме и 11 лет в колонии строгого режима, а также штраф в 3,9 миллиона рублей и 10-летний запрет на использование ресурсов Сети.

С 2021 года Волков* находится за границей и объявлен в розыск. Судебный процесс по его делу проходил в закрытом режиме. Ему предъявлен широкий спектр обвинений, включающий оправдание терроризма (16 эпизодов), распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ (18 эпизодов), вандализм (4 эпизода), экстремизм (2 эпизода), а также реабилитацию нацизма, создание некоммерческой организации, нарушающей права граждан, организацию экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности.

Ранее Анатолий Шарий, украинский блогер, сообщил в соцсетях, что Винницкий суд заочно признал его виновным по делу о государственной измене. При возвращении на территорию Украины из Испании ему грозит 15 лет тюремного заключения.