Шарий сообщил, что на Украине суд заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что суд в Виннице вынес ему заочный приговор по делу о госизмене. По его словам, теперь ему светит 15 лет тюрьмы при возвращении в Незалежную из Испании. О судебном приговоре блогер рассказал в соцсети.

«Итак, винницкая помойка, которая называется официально «Винницким судом», сегодня огласила приговор... Я получил 15 лет тюрьмы. Моя вина заключается в том, что я «вёл антиукраинскую деятельность» на своём Telegram-канале и на Youtube», — написал он.

По словам Шария, приговор был зачитан без присутствия его адвокатов, также во время процесса судья всячески игнорировала аргументы защиты. Блогер подчеркнул, что по судебному решению у него теперь конфискуются Telegram- и Youtube-каналы. Как это должно произойти на практике, Шарий не уточнил.