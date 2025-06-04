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Регион
4 июня, 16:23

Шарий сообщил, что на Украине суд заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы

Анатолий Шарий. Обложка © Wikipedia / Ольга Шарий

Анатолий Шарий. Обложка © Wikipedia / Ольга Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что суд в Виннице вынес ему заочный приговор по делу о госизмене. По его словам, теперь ему светит 15 лет тюрьмы при возвращении в Незалежную из Испании. О судебном приговоре блогер рассказал в соцсети.

«Итак, винницкая помойка, которая называется официально «Винницким судом», сегодня огласила приговор... Я получил 15 лет тюрьмы. Моя вина заключается в том, что я «вёл антиукраинскую деятельность» на своём Telegram-канале и на Youtube», — написал он.

По словам Шария, приговор был зачитан без присутствия его адвокатов, также во время процесса судья всячески игнорировала аргументы защиты. Блогер подчеркнул, что по судебному решению у него теперь конфискуются Telegram- и Youtube-каналы. Как это должно произойти на практике, Шарий не уточнил.

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Напомним, в 2023 году украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария заподозрили в госизмене. Его обвинили в сотрудничестве с ФСБ, для которой он якобы «изготавливал постановочные видео допросов украинских пленных». Сам Шарий сейчас проживает в Испании. Свои связи с ФСБ он отрицает.

Татьяна Миссуми
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