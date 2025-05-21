Украинского адвоката, правозащитника и экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова убили по той же схеме, по которой в прошлом году в Испании было совершено покушение на блогера Анатолия Шария. На это обратил внимание сам журналист в личных соцсетях.

«В Мадриде злодейски убит адвокат и правозащитник Андрей Портнов. Андрей был убит по той же схеме, по которой пытались убить меня в Испании. Среди белого дня. Я вижу только одного бенефициара — это Офис Президента. Офис Президента убивает своих опасных врагов», — написал он.

Шарий назвал Портного многолетним борцом с режимом Владимира Зеленского и его диктатурой, всегда становившимся на защиту прав человека и боровшимся с несправедливостью, ложью и репрессиями, как на Украине, так и вне её пределов. Он также выразил сожаление, что адвокат был убит до того, как успел обнародовать собранные им доказательства преступлений киевского главаря и его окружения.