Есть лишь один бенефициар: Шарий назвал заказчика убийства Портнова
Шарий заявил, что Портнова убили по той же схеме, по которой пытались убить его
Андрей Портнов. Обложка © Telegram / Андрей Портнов
Украинского адвоката, правозащитника и экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова убили по той же схеме, по которой в прошлом году в Испании было совершено покушение на блогера Анатолия Шария. На это обратил внимание сам журналист в личных соцсетях.
«В Мадриде злодейски убит адвокат и правозащитник Андрей Портнов. Андрей был убит по той же схеме, по которой пытались убить меня в Испании. Среди белого дня. Я вижу только одного бенефициара — это Офис Президента. Офис Президента убивает своих опасных врагов», — написал он.
Шарий назвал Портного многолетним борцом с режимом Владимира Зеленского и его диктатурой, всегда становившимся на защиту прав человека и боровшимся с несправедливостью, ложью и репрессиями, как на Украине, так и вне её пределов. Он также выразил сожаление, что адвокат был убит до того, как успел обнародовать собранные им доказательства преступлений киевского главаря и его окружения.
Напомним, о гибели Андрея Портнова стало известно сегодня. Убийца дожидался адвоката в городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида. Данные адвоката были опубликованы на сайте «Миротворец», куда выставляют «предателей» Украины. Также в Сеть выложили видео с места убийства.
В марте 2024 года Анатолий Шарий, проживающий в Испании, сообщил, что на него и его супругу было совершено покушение. Неизвестный мужчина поджидал их автомобиль и открыл огонь по авто, но ни блогер, ни его жена не пострадали. Журналист обратился в местную полицию, но не смог добиться от них действий и попросил помощи с расследованием у российских спецслужб. Шарий считает, что его заказал Владимир Зеленский, а СМИ со ссылкой на силовые структуры РФ заявили, что покушение организовал глава ГУР Кирилл Буданов*.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.