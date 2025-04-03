В Екатеринбурге задержан отец Леонида Волкова*

В Екатеринбурге утром 3 апреля задержан отец иноагента Леонида Волкова* Михаил по подозрению в финансировании экстремистской организации, сообщил URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня утром у себя дома задержан отец экстремиста Леонида Волкова. Причина — финансирование запрещенной в России организации (ФБК**). Установлено, что он перевел денежную сумму на счёт фонда», — сказал инсайдер.

По его сведениям, сейчас силовики решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ — «Финансирование экстремистской деятельности». По этой статье грозит до восьми лет лишения тюрьмы. Пока мера пресечения Волкову не избрана.

Сам иноагент сейчас проживает в Европе, но ему приходится не очень сладко. Ранее неизвестные напали на него во дворе его дома в Польше. Волкову* разбили окно в машине, после чего распылили в глаза слезоточивый газ и избили молотком. Позднее стало известно, что силовики задержали подозреваемых в нападении и пообещали передать Литве.