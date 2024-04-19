Подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК* Волкова** задержали в Польше, их передадут Литве

В Польше задержаны два человека, которых подозревают в нападении на бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** в Вильнюсе. Об этом журналистам рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Подозреваемые задержаны польскими правоохранительными органами и после выполнения необходимых процедур будут переданы Литве", — сказал лидер республики.

Напомним, неизвестные напали на Волкова** поздно вечером 12 марта во дворе дома, где тот проживает. Пострадавшему разбили окно в машине, после чего распылили в глаза слезоточивый газ и избили молотком.