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19 апреля, 09:50

Подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК* Волкова** задержали в Польше, их передадут Литве

Науседа: В Польше взяли подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК* Волкова**

Неизвестные с молотком напали на Леонида Волкова**. Обложка © X / anna biryukova**

Неизвестные с молотком напали на Леонида Волкова**. Обложка © X / anna biryukova**

В Польше задержаны два человека, которых подозревают в нападении на бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** в Вильнюсе. Об этом журналистам рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Подозреваемые задержаны польскими правоохранительными органами и после выполнения необходимых процедур будут переданы Литве", — сказал лидер республики.

Напомним, неизвестные напали на Волкова** поздно вечером 12 марта во дворе дома, где тот проживает. Пострадавшему разбили окно в машине, после чего распылили в глаза слезоточивый газ и избили молотком.

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* Экстремистская организация, запрещена в России.

** Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Иван Косицын
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