Подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК* Волкова** задержали в Польше, их передадут Литве
Науседа: В Польше взяли подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК* Волкова**
Неизвестные с молотком напали на Леонида Волкова**. Обложка © X / anna biryukova**
В Польше задержаны два человека, которых подозревают в нападении на бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** в Вильнюсе. Об этом журналистам рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.
"Подозреваемые задержаны польскими правоохранительными органами и после выполнения необходимых процедур будут переданы Литве", — сказал лидер республики.
Напомним, неизвестные напали на Волкова** поздно вечером 12 марта во дворе дома, где тот проживает. Пострадавшему разбили окно в машине, после чего распылили в глаза слезоточивый газ и избили молотком.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.