На бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** в Вильнюсе напали с молотком и газом
Неизвестные с молотком напали на Леонида Волкова**. Обложка © X / anna biryukova**
На бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** напали неизвестные у его дома в Вильнюсе. Об этом сообщила Кира Ярмыш**.
"Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком", — написала она в соцсети X.
Сейчас пострадавший находится дома, ему оказывают помощь медики. На месте работает полиция.
Ранее Life.ru рассказывал, как неизвестный с ирокезом напал на мужчину около автовокзала в Екатеринбурге. Остановить парня удалось случайному прохожему.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.