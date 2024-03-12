На бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** в Вильнюсе напали с молотком и газом

На бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** напали неизвестные у его дома в Вильнюсе. Об этом сообщила Кира Ярмыш**.

"Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком", — написала она в соцсети X.

Сейчас пострадавший находится дома, ему оказывают помощь медики. На месте работает полиция.