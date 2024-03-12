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12 марта, 20:55

На бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** в Вильнюсе напали с молотком и газом

Неизвестные с молотком напали на Леонида Волкова**. Обложка © X / anna biryukova**

Неизвестные с молотком напали на Леонида Волкова**. Обложка © X / anna biryukova**

На бывшего главу ФБК* Леонида Волкова** напали неизвестные у его дома в Вильнюсе. Об этом сообщила Кира Ярмыш**.

"Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком", — написала она в соцсети X.

Сейчас пострадавший находится дома, ему оказывают помощь медики. На месте работает полиция.

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Ранее Life.ru рассказывал, как неизвестный с ирокезом напал на мужчину около автовокзала в Екатеринбурге. Остановить парня удалось случайному прохожему.

* Экстремистская организация, запрещена в России.

** Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Артур Лапсаков
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