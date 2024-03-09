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9 марта, 17:06

Неизвестный с ирокезом напал на мужчину около автовокзала в Екатеринбурге

Ura.ru: В Екатеринбурге неизвестный мужчина с ирокезом избил прохожего

В Екатеринбурге около Южного автовокзала произошло нападение на мужчину. Момент попал на видео, сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца происшествия.

В Екатеринбурге неизвестный мужчина с ирокезом напал на прохожего. Видео © VK / Ura.ru

"Произошла драка на остановке "Автовокзал",  рассказал прохожий и поделился заснятым на телефон видео.

Остановить парня с ирокезом удалось случайному прохожему. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что информация по факту происшествия им не поступала. После публикации в СМИ там начали проверку.

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Ранее двое охранников избили покупательницу в Москве в районе Чертаново. Они решили, что женщина украла колбасу в продуктовом магазине. Пострадавшая в свою очередь отметила, что просто забыла взять чек, но за всё заплатила.

Обложка ©

VK / Ura.ru

Евгения Мосс
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