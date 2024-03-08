В Барнауле девушки-подростки избили женщину в трамвае, и никто из мужчин даже не заступился
В Барнауле полиция проводит проверку из-за избиения женщины в трамвае
В Барнауле девушки-подростки избили женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. Нападение произошло в трамвае.
Женщина, избитая в Барнауле, и напавшие на неё девушки-подростки. Фото © Telegram / "Инцидент Барнаул"
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников данного инцидента", — говорится в сообщении.
Изначально об избиении сообщила подписчица телеграм-канала "Инцидент Барнаул" — сестра пострадавшей. Всё произошло вечером 7 марта, причём никто из находившихся в трамвае мужчин не заступился за женщину. Причины нападения неизвестны. В больнице у женщины 1969 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму.
Ранее охрана одного из московских торговых центров избила покупательницу, нападение попало на видео. Причиной стали подозрения в краже колбасы. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Агентство "Москва" / Авилов Александр