Избитая в баре Челябинска промоутер заявила, что её нос нельзя восстановить

Мужчину, который избил в Челябинске девушку-промоутера из-за того, что его не пустили в бар, всё ещё ищут. Об этом рассказала пострадавшая. По словам Ирины, расстроенный отказом неадекватный гость начал оскорблять её, а после замечания набросился с кулаками.

В Челябинске посетитель бара сломал нос девушке-хостес. Видео © Telegram / SHOT

"Я молчала, потом уже просто повернулась и сказала, что не нужно со мной так разговаривать. Он мне что-то опять пробубнил, оскорблять начал. Его девушка, с которой он был, начала ему рот закрывать. Я даже не ожидала, что такое может произойти, повернула голову — удар. Потом начала падать, сознание терять, мне поднесли лёд к носу, руководство в травмпункт отвезло", — рассказала хостес в беседе с "Газетой.ru".

По словам девушки, в травмпункте ей сказали, что "нос не подлежит восстановлению", потому что косточка носа вся раздроблена на маленькие щепочки, осколочки и просто не из чего собирать, только делать пластику, но, как раньше, уже не будет.

"Выходишь — на тебя люди так смотрят, разрыдалась сразу же. Сейчас стараюсь держаться. Ищу хирурга, который сможет мне помочь восстановить нос. Сегодня еду на МРТ, потому что голова очень сильно болит, не проходит, я на обезболивающих сижу. Сил уже нет ни на что, но надо", — добавила Ирина.

Посетитель бара, сломавший нос девушке-хостес. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавшая уточнила, что поиски мужчины до сих пор ведутся. Наказания она хотела бы максимального по всей строгости, насколько это возможно.

"Да, может быть, мне оплатят пластику и далее, но то, как я сейчас мучаюсь, что я не могу выйти на улицу элементарно, пока буду восстанавливаться. Надеюсь, максимально строго накажут, ему это не сойдёт с рук", — сказала она.