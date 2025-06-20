Волонтёру «Армии красоток» дали 22 года за госизмену

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы волонтёра движения «Армия красоток» Надежду Россинскую* по делу о госизмене. При этом прокурор запрашивал для неё 27 лет заключения.

«Россинскую* Надежду Алексеевну признать виновной … назначить ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима со штрафом 320 тысяч рублей», — огласил приговор судья.

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Вину подсудимая не признала.

Напомним, 35-летнюю жительницу Белгорода Надежду Россинскую* — волонтёра женского движения «Армия красоток» — обвиняли сразу по трём статьям: госизмена, содействие терроризму и публичные призывы к действиям против безопасности РФ. По данным следствия, Россинская* публиковала посты в соцсетях, где призывала оказывать помощь украинскому батальону «Азов»** и сама переводила туда деньги.

*Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.