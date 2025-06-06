Волонтёру движения «Армия красоток» вменяют госизмену

Военный суд в Москве начал рассматривать дело 35-летней жительницы Белгорода Надежды Россинской* — волонтёра женского движения «Армия красоток». Её обвиняют сразу по трём статьям: госизмена, содействие терроризму и публичные призывы к действиям против безопасности РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Не признаю [вину]», — сказала подсудимая после того, как гособвинитель огласил фабулу по её уголовному делу.

Суд продолжит рассматривать дело 16 июня в порядке выездного заседания в Белгороде.

По данным следствия, Россинская* публиковала посты в соцсетях, где призывала оказывать помощь украинскому батальону «Азов»** и якобы сама переводила туда деньги. Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Обвиняемая включена в реестр террористов и экстремистов, ей может грозить пожизненное заключение.

Ранее на 15 лет за госизмену был осуждён украинец Георгий Табуев. Как он сам рассказал, его завербовали украинские спецслужбы ещё до получения российского паспорта — угрожали расправой над близкими. После получения гражданства в Мариуполе он стал волонтёром, но параллельно выполнял задания СБУ: делал фото, собирал данные.