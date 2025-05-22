Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 11:44

Жителя Архангельска задержали по подозрению в госизмене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Dmitriy Kandinskiy

Сотрудники ФСБ задержали жителя Архангельска по подозрению в государственной измене после его контактов с украинской разведкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца города Архангельска 1988 года рождения подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый связался через мессенджер с представителем ГУР Украины и передал информацию о расположении подразделений Воздушно-космических сил России. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Рецидивист задержан за подготовку теракта на Транссибе по заданию украинских спецслужб
Рецидивист задержан за подготовку теракта на Транссибе по заданию украинских спецслужб

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю остановили незаконную деятельность жителя региона, которого подозревают в оказании финансовой поддержки одному из вооружённых подразделений ВСУ. По данным следствия, 33-летний мужчина самостоятельно связался с представителями организации, признанной в России террористической. Он выразил желание помогать её участникам и выполнять их поручения на территории Кубани.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar