Жителя Архангельска задержали по подозрению в госизмене
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Архангельска по подозрению в государственной измене после его контактов с украинской разведкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца города Архангельска 1988 года рождения подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подозреваемый связался через мессенджер с представителем ГУР Украины и передал информацию о расположении подразделений Воздушно-космических сил России. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю остановили незаконную деятельность жителя региона, которого подозревают в оказании финансовой поддержки одному из вооружённых подразделений ВСУ. По данным следствия, 33-летний мужчина самостоятельно связался с представителями организации, признанной в России террористической. Он выразил желание помогать её участникам и выполнять их поручения на территории Кубани.