Жителя Архангельска задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Архангельска по подозрению в государственной измене после его контактов с украинской разведкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность уроженца города Архангельска 1988 года рождения подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый связался через мессенджер с представителем ГУР Украины и передал информацию о расположении подразделений Воздушно-космических сил России. В отношении него было возбуждено уголовное дело.