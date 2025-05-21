Рецидивист задержан за подготовку теракта на Транссибе по заданию украинских спецслужб

В Амурской области правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, фигурант, действуя по указанию украинских спецслужб, вынашивал планы по участию в боевых действиях против ВС РФ. Помимо этого, ему инкриминируется подготовка диверсии на Транссибирской магистрали — одной из ключевых транспортных артерий страны.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Примечательно, что данный гражданин уже имеет судимость: он отбывал наказание за аналогичные преступления, связанные с подготовкой диверсии и сотрудничеством с террористической организацией.

Ранее сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Новокузнецка, который по заданию организации «Легион» Свобода России»* готовил взрыв на территории городского военкомата. 17-летний подросток изготовил самодельное взрывное устройство и планировал его подрыв, действуя по указанию кураторов.