Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 09:10

ФСБ показала видео задержания наркокурьеров с тонной кокаина

ФСБ показала видео задержания наркокурьеров, которые должны были доставить более тонны кокаина транзитом из России в ЕС.

Момент задержания наркокурьеров с тонной кокаина. Видео © ФСБ России/Zvezdanews

Действовали злоумышленники в интересах европейской преступной группировки.

В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей
В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей

Напомним, ранее ФСБ пресекла две транзитные поставки в ЕС из Латинской Америки более 1,8 тонны кокаина на 6 млрд рублей. Причастными к транзиту первой партии — более тонны наркотика — оказались два украинца, один из них получил в 2022 году российское гражданство. Их задержали с поличным, у них изъято 1 110 кг наркотика. В апреле 2025 года такую же задачу должны были выполнить двое граждан одного из государств Южной Америки. У них изхяли 725 кг наркотика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar