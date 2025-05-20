ФСБ показала видео задержания наркокурьеров с тонной кокаина

Напомним, ранее ФСБ пресекла две транзитные поставки в ЕС из Латинской Америки более 1,8 тонны кокаина на 6 млрд рублей. Причастными к транзиту первой партии — более тонны наркотика — оказались два украинца, один из них получил в 2022 году российское гражданство. Их задержали с поличным, у них изъято 1 110 кг наркотика. В апреле 2025 года такую же задачу должны были выполнить двое граждан одного из государств Южной Америки. У них изхяли 725 кг наркотика.