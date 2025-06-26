Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 09:21

«Не видела ничего страшного»: Опубликовано видео с допроса задержанной за слив ВСУ данных о флоте РФ

Задержанная за передачу Киеву данных о флоте не видела в этом ничего плохого

Жительница Новороссийска, передававшая данные о флоте ВС РФ ВСУ, призналась, что действовала по наводке украинского куратора, который связался с ней в мессенджере.

Задержание жительницы Новороссийска, передававшей ВСУ данные о ЧФ. Видео © Telegram / Zvezdanews

По данным следствия, задержанная работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. По её словам, она не видела ничего страшного в своих действиях, хотя передавала информацию за деньги украинскому куратору. В ФСБ уточнили, что она связывалась с куратором через Telegram.

Волонтёру «Армии красоток» дали 22 года за госизмену
Волонтёру «Армии красоток» дали 22 года за госизмену

Ранее Life.ru рассказывал, что две жительницы Запорожской области были задержаны по подозрению в государственной измене. По версии следствия, они передавали украинской стороне данные о местоположении российских военных и техники. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт УФСБ России по Запорожской области.

Обложка © Telegram / Zvezdanews

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar