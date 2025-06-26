«Не видела ничего страшного»: Опубликовано видео с допроса задержанной за слив ВСУ данных о флоте РФ

Жительница Новороссийска, передававшая данные о флоте ВС РФ ВСУ, призналась, что действовала по наводке украинского куратора, который связался с ней в мессенджере.

Задержание жительницы Новороссийска, передававшей ВСУ данные о ЧФ. Видео © Telegram / Zvezdanews

По данным следствия, задержанная работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. По её словам, она не видела ничего страшного в своих действиях, хотя передавала информацию за деньги украинскому куратору. В ФСБ уточнили, что она связывалась с куратором через Telegram.