«Не видела ничего страшного»: Опубликовано видео с допроса задержанной за слив ВСУ данных о флоте РФ
Задержанная за передачу Киеву данных о флоте не видела в этом ничего плохого
Жительница Новороссийска, передававшая данные о флоте ВС РФ ВСУ, призналась, что действовала по наводке украинского куратора, который связался с ней в мессенджере.
Задержание жительницы Новороссийска, передававшей ВСУ данные о ЧФ. Видео © Telegram / Zvezdanews
По данным следствия, задержанная работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. По её словам, она не видела ничего страшного в своих действиях, хотя передавала информацию за деньги украинскому куратору. В ФСБ уточнили, что она связывалась с куратором через Telegram.
Ранее Life.ru рассказывал, что две жительницы Запорожской области были задержаны по подозрению в государственной измене. По версии следствия, они передавали украинской стороне данные о местоположении российских военных и техники. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт УФСБ России по Запорожской области.
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