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20 июня, 17:40

Путин: Попытки ударить по «теневому флоту» РФ скажутся на ценах на углеводороды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iurii

Попытки нанести удар по российскому «теневому флоту» приведут к росту мировых цен на углеводороды. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что любые действия против российских нефтяных перевозок ударят в первую очередь по странам-потребителям.

«Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители», — сказал Путин.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора. Президент акцентировал внимание на снижении зависимости российской экономики от нефтегазового сектора и других природных ресурсов. Он отметил существенный рост ненефтегазового ВВП: 7,2% в 2023 году и 4,9% в 2024 году. По словам Путина, влияние сырьевого сектора на экономический рост больше не является ключевым, а в последнее время даже демонстрирует отрицательную динамику.

Александра Мышляева
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