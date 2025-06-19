Балансируют на грани рецессии: Путин удивился, зачем ФРГ отказалась от нефти и газа из РФ

Экономика ФРГ, ведущая экономика ЕС, балансирует на грани рецессии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«ФРГ — ведущая экономика Евросоюза, балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря, я до сих пор не могу понять, почему Федеративная Республика отказалась от использования российских энергоносителей», — выразил недоумение президент.