Балансируют на грани рецессии: Путин удивился, зачем ФРГ отказалась от нефти и газа из РФ
Путин: Экономика Германии балансирует на грани рецессии
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Экономика ФРГ, ведущая экономика ЕС, балансирует на грани рецессии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«ФРГ — ведущая экономика Евросоюза, балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря, я до сих пор не могу понять, почему Федеративная Республика отказалась от использования российских энергоносителей», — выразил недоумение президент.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер ранее заявил, что поставка в Европу российского природного газа является лучшим решением для немецкой экономики. Политик невысоко оценил возможности возобновляемых источников энергии, которые сильно зависят от погоды. Гораздо надёжнее получать электричество от линий АЭС или ГЭС. Сейчас, напомнил экс-канцлер, в Германии очень дорогая энергия, что душит и банкротит бизнес.