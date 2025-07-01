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1 июля, 06:23

Многокилометровая пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 803 авто

Не менее 803 машин застряли в очереди на въезд к Крымскому мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани зафиксирована большая автомобильная очередь. Как сообщили в оперативном телеграм-канале, отслеживающем ситуацию на транспортном переходе, утром 30 июня в пробке у досмотрового пункта в Тамани стояли 757 машин. На данный момент их количество выросло до 803.

«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 803 транспортных средства. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.

При этом с крымской стороны — в районе Керчи — ситуация остаётся стабильной: досмотры проходят без задержек, и очередей у пункта въезда на мост нет. Оперативные службы призывают водителей учитывать текущую обстановку при планировании маршрута и по возможности заранее уточнять дорожную ситуацию.

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На минувших выходных сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту образовалась внушительная пробка. Так, почти тысяча автомобилей стояли несколько часов в ожидании разрешения на проезд.

Мария Любицкая
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