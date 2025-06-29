Около тысячи автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом

На подъездах к Крымскому мосту вновь образовалась внушительная пробка — почти тысяча автомобилей стоит в ожидании разрешения на проезд. Об этом сообщает телеграм-канал оперативной информации.

Внушительная пробка на Крымском мосту. Видео © Telegram / Mash на волне

Наиболее напряжённая ситуация — со стороны Краснодарского края: на Тамани в очереди скопилось около 750 машин. Со стороны Крыма обстановка спокойнее — там ждут своей очереди примерно 200 автомобилей. Примерное время ожидания — три часа.

Причины затора пока официально не названы, однако в последние недели движение через мост периодически затрудняется.