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29 июня, 13:59

Около тысячи автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

На подъездах к Крымскому мосту вновь образовалась внушительная пробка — почти тысяча автомобилей стоит в ожидании разрешения на проезд. Об этом сообщает телеграм-канал оперативной информации.

Внушительная пробка на Крымском мосту. Видео © Telegram / Mash на волне

Наиболее напряжённая ситуация — со стороны Краснодарского края: на Тамани в очереди скопилось около 750 машин. Со стороны Крыма обстановка спокойнее — там ждут своей очереди примерно 200 автомобилей. Примерное время ожидания — три часа.

Причины затора пока официально не названы, однако в последние недели движение через мост периодически затрудняется.

Движение по Крымскому мосту перекрывали на 50 минут
Движение по Крымскому мосту перекрывали на 50 минут

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Крыма засняли атаку дронов ВСУ на видео. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, в течение ночи системами ПВО было уничтожено четыре воздушных цели над полуостровом.

Мария Любицкая
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