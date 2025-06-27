Движение по Крымскому мосту перекрывали на 50 минут
Крымский мост. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
Движение автотранспорта по Крымскому мосту ограничили после полуночи 27 июня. Ограничения действовали около 50 минут, сообщили в телеграм-канале оперативной информации.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — гласит последнее сообщение.
Как пишет SHOT, причиной могли быть несколько взрывов от работы ПВО, которые прозвучали над Керчью. Со стороны Чёрного моря были видны яркие вспышки.
Ранее Life.ru рассказывал, что жители Крыма засняли атаку дронов ВСУ на видео. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, в течение ночи системами ПВО было уничтожено четыре воздушных цели над полуостровом.