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Регион
26 июня, 22:20

Движение по Крымскому мосту перекрывали на 50 минут

Крымский мост. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Крымский мост. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Движение автотранспорта по Крымскому мосту ограничили после полуночи 27 июня. Ограничения действовали около 50 минут, сообщили в телеграм-канале оперативной информации.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — гласит последнее сообщение.

Как пишет SHOT, причиной могли быть несколько взрывов от работы ПВО, которые прозвучали над Керчью. Со стороны Чёрного моря были видны яркие вспышки.

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Ранее Life.ru рассказывал, что жители Крыма засняли атаку дронов ВСУ на видео. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, в течение ночи системами ПВО было уничтожено четыре воздушных цели над полуостровом.

Артур Лапсаков
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