Движение по Крымскому мосту перекрывали на 50 минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту ограничили после полуночи 27 июня. Ограничения действовали около 50 минут, сообщили в телеграм-канале оперативной информации.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — гласит последнее сообщение.

Как пишет SHOT, причиной могли быть несколько взрывов от работы ПВО, которые прозвучали над Керчью. Со стороны Чёрного моря были видны яркие вспышки.