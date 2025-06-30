На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в обоих направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Тех, кто находится на мосту или в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.