Системы ПВО сбили колоссальное количество беспилотников и авиабомб за сутки над Россией
МО: Системы ПВО сбили 298 БПЛА и шесть авиабомб ВСУ за сутки
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За последние сутки над территорией России средствами противовоздушной обороны было сбито шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указали в пресс-службе ведомства.
В официальном заявлении министерства также отмечается, что с начала специальной военной операции уничтожены 663 самолёта, 283 вертолёта и 67 647 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские силы ликвидировали 614 зенитных ракетных комплексов, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, 1 575 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 043 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, что минувшей ночью силы ПВО нейтрализовали 120 украинских дронов над регионами России и Азовским морем. 30 беспилотников были сбиты над Брянщиной, 29 — над Курской областью, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородчиной, 13 — над Тульской, четыре — над Калужской, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской, один — над Тверской областью и один — над водами Азовского моря.