Системы ПВО сбили колоссальное количество беспилотников и авиабомб за сутки над Россией

За последние сутки над территорией России средствами противовоздушной обороны было сбито шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указали в пресс-службе ведомства.

В официальном заявлении министерства также отмечается, что с начала специальной военной операции уничтожены 663 самолёта, 283 вертолёта и 67 647 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские силы ликвидировали 614 зенитных ракетных комплексов, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, 1 575 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 043 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.