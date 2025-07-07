Новости СВО. Освобождены Поддубное и Соболевка, наши БПЛА бьют по ТЦК, командир 155-й бригады стал дважды Героем России, 7 июля Армия России выходит к границе с Днепропетровской областью, продвигается в Харьковской и освобождает украинцев от мобилизации — дайджест Life.ru. 6 июля, 21:07 Армия России бьёт позиции ВСУ на Купянском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Донецкая Народная Республика, 7 июля

ВС РФ подняли флаг над селом Поддубное. По предварительным данным, вместе с этим населённым пунктом им удалось освободить Толстой. Наши войска неумолимо продвигаются к границе с Днепропетровской областью.

— Чтобы выйти на «ленточку» на этом участке, группировке «Восток» осталось взять населённый пункт Андреевка-Клевцово. Южно-Донецкое направление продолжают зачищать от противника, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Кроме того, приходит информация, что Российская армия вошла в село Воскресенка. Оно также находится на границе с Днепропетровской областью. Всего в трёх километрах от него находятся Январское и Малиевка, а это уже другой регион.

Карта СВО на 7 июля 2025 года. Дальневосточниками освобождён населённый пункт Поддубное в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 7 июля

В Харьковской области освобождена Соболевка. Глава Военно-гражданской администрации Виталий Ганчев отметил, что после взятия этого населённого пункта российским войскам до Купянска осталось несколько километров. Бои за этот город идут сразу на двух берегах Оскола.

— Удары наносятся по паромным переправам через реку Оскол у населённых пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка. Задача — срыв подвоза БК и проведения ротации боевиков, — рассказал военкор Евгений Поддубный.

Наши «птички» — реальная угроза для врага. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 7 июля

Армия России уничтожает ВСУ в тех местах у границы с Курской областью, где им удалось закрепиться. Всё это касается нескольких мест у границы. Попытки войти в Тёткинский и Глушковский районы киевские боевики также не оставляют. Враг выдвигается из Бессаловки и Павловки, однако его силы уничтожаются на подходе к российской территории. Список уничтоженной техники пополнился танком Т-64 и бронеавтомобилем HMMWV.

Удары по военкомам из ТЦК Украины

Российские БПЛА ударили по зданию ТЦК в Кременчуге. За несколько дней до этого аналогичный удар был нанесён по полтавскому ТЦК.

— Это важный элемент для подавления оборонительного потенциала противника. Именно тэцэкашники обеспечивают основной приток мобилизованных. Кадры с ловлей людей по всей Украине можно встретить из каждого украинского региона, — пишут авторы канала «Архангел спецназа», добавляя, что такие удары украинцы одобряют.

Но и сами жители Украины сопротивляются ТЦК. В селе Орлова Ровенской области рейд закончился дракой. Один из тех, кто сам не идёт на фронт, а отправляет других, получил по голове.

Первый в истории дважды Герой России

Указом президента России Владимира Путина заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков, погибший в Курской области, награждён медалью «Золотая Звезда». Михаил Гудков стал первым в истории России, кто удостоился этой награды дважды.

— Такие люди, как Варяг, не умирают. Они остаются опасны для врагов и после смерти. С его именем наши морпехи будут громить теперь нацистскую нечисть с удвоенной силой. На примере Гудкова будут расти новые поколения, для которых он станет легендой, — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Кроме того, глава государства подписал указ о присвоении 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты почётного наименования в честь дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

— В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии, — отметил Владимир Путин.

Авторы Даниил Черных