Новости СВО. Освобождено Предтечино, боевиков ВСУ давят на Купянском направлении, обмен пленными, Зеленский поговорил с Трампом, 5 июля Армия России приблизилась к Константиновке, Киев вернул на родину мирных жителей Курской области, Зеленский жалуется на Россию и просит американские системы ПВО у Трампа — дайджест Life.ru. 4 июля, 21:07 Армия России уничтожают позиции ВСУ на Константиновском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 5 июля

ВС РФ освободили Предтечино. Этот населённый пункт находится вблизи Часова Яра и Константиновки, до которой три километра.

— На сегодня Предтечино — ближайший к этому городу населённик, перешедший под контроль Российской армии. Осталось дожать Часов Яр, и Константиновку удастся охватить с востока и северо-востока, — пишет военный корреспондент Александр Коц, добавляя, что из Константиновки лежит путь на Дружковку, а далее на Славянск и Краматорск.

Близится освобождение ещё двух сёл на юге ДНР. По предварительным данным, нашим войскам удалось зайти в Толстой и Поддубное. Отсюда же меньше 10 километров до Днепропетровской области.

Севернее Красноармейска (Покровска) наши штурмовки также продвигаются. Они закрепляются в Новоторецком. Важно, что здесь идёт дорога на Димитров (Мирноград), которую используют ВСУ. Судя по направлению нашего наступления, ВСУ могут попасть в окружение ещё и в Родинском.

Карта СВО на 5 июля 2025 года. Новопавловское направление. Дальневосточники продвигаются на запад, зашли в сёла Толстой и Поддубное. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 5 июля

Попытки подразделений ВСУ зайти в Курскую область продолжаются, но их уже не так много. Очередное наступление было из Бессаловки, но оно закончилось у границ России. Как и раньше, противник пытается въехать на западной технике на Курщину. Среди уничтоженного — американский БТР М-113 и бронеавтомобиль HMMWV.

Авантюры Зеленского пагубно сказываются на Сумской области. Во-первых, люди уезжают из областного центра, продавая жильё, а значит, сюда они не вернутся. Во-вторых, из региона уходит бизнес, тоже распродавая имущество.

Обмен пленными в рамках стамбульских договорённостей

Ещё одна группа российских военных вернулась домой из украинского плена. Вместе с ними на родине оказались два мирных жителя Курской области.

Главарь киевского режима заявил, что большинство из тех, кого получила Украина, находились в плену с 2022 года. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в своих социальных сетях, что Киев забрал и тех, кто в России был приговорён к длительным срокам заключения. По его словам, им также удалось вернуть тяжелобольных вэсэушников и тех, кто младше 25 лет.

Вопрос нахождения наших военных в украинском плену остаётся острым. Выяснилось, что боевики из полка «Азов»* используют российских военнопленных на работах в Купянске.

— Ситуация требует внимания международных организаций. Если факты подтвердятся, это может стать поводом для новых обвинений Киева в военных преступлениях. Но таких доказательств было предостаточно, и страны Запада, и подконтрольные им СМИ на это внимания не обращают, — считают авторы канала «Архангел спецназа», напоминая, что военнопленных не могут использовать на принудительных работах.

Группа российских военных вернулась домой из украинского плена. Видео © Telegram / mod_russia

В США предлагают снять санкции с России

Пока в Европе бьются в санкционном угаре и ищут повод добавить новые ограничения, спецпосланник президента США Стив Уиткофф работает над тем, чтобы Вашингтон снял часть рестрикций с России. В частности, речь идёт о том, чтобы российский энергетический сектор работал без санкций. Министр внутренних дел США Даг Бургум придерживается другого мнения. С помощью ограничений для России он хочет наращивания американского экспорта.

И это уже небольшой раскол внутри команды Трампа. Есть и ещё один фактор, который вносит смуту в США. Оказалось, что решение об остановке военной помощи Украине принял единолично министр обороны Пит Хегсет. По данным канала NBC, для Госдепа, членов Конгресса, европейских и украинских чиновников такой поворот был неожиданностью.

Разговор Трампа с Зеленским

Президент США выделил в своём плотном графике 40 минут и поговорил с Владимиром Зеленским. Сам киевский диктатор сообщил, что он пожаловался на российские удары. По его словам, Трамп согласился усиливать ПВО Украины, хотя непонятно как, если его министр обороны отказывается поставлять вооружение Киеву.

*Запрещённая в России террористическая организация

Авторы Даниил Черных