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4 июля, 05:14

Жители Сумской области массово распродают бизнес и офисы

РИАН: Жители Сумской области распродают бизнес и офисы на фоне приближения ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

В Сумской области резко увеличилось количество предложений о продаже офисных, складских помещений и готового бизнеса. Как пишет РИА «Новости», местные жители активно избавляются от коммерческой недвижимости, размещая сотни объявлений на украинских площадках.

Так, в городе Ахтырка выставлен на продажу целый магазин за 1,1 млн гривен (около 2 млн рублей). В Ромнах и Конотопе предлагают аренду торговых помещений за 10 тыс. гривен (18 тыс. рублей) в месяц с возможностью последующего выкупа. В Сумах аналогичные объекты сдаются за 20 тыс. гривен (36 тыс. рублей). Крупные торговые центры также ищут арендаторов: в Сумах это ТЦ «Берёзка» и «Ekomarket», а в Конотопе — ТЦ «Маяк» и «Магнит». В Ахтырке владельцы пытаются сдать в аренду целый городской рынок. Спрос на аренду офисных площадей также растёт — только за один день в Сумах на улице Герасима Кондратьева появилось три новых предложения.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщи о резком увеличении числа объявлений о продаже жилья в Сумах. Местные жители массово избавляются от недвижимости на фоне приближения линии фронта. Ситуация обострилась после того, как ВС РФ начали создавать буферную зону в ответ на атаки ВСУ на Курскую область.

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Ранее в Сумскую область был переброшен элитный украинский 214-й отдельный штурмовой батальон, который командование бережёт и использует лишь в крайних случаях. А вот спецотряд «Химера» уже понёс там огромные потери. Тем временем ВС РФ продолжают расширять буферную зону на Сумщине. Сейчас её глубина достигает около 15 километров.

Никита Никонов
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