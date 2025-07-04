Жители Сумской области массово распродают бизнес и офисы

Так, в городе Ахтырка выставлен на продажу целый магазин за 1,1 млн гривен (около 2 млн рублей). В Ромнах и Конотопе предлагают аренду торговых помещений за 10 тыс. гривен (18 тыс. рублей) в месяц с возможностью последующего выкупа. В Сумах аналогичные объекты сдаются за 20 тыс. гривен (36 тыс. рублей). Крупные торговые центры также ищут арендаторов: в Сумах это ТЦ «Берёзка» и «Ekomarket», а в Конотопе — ТЦ «Маяк» и «Магнит». В Ахтырке владельцы пытаются сдать в аренду целый городской рынок. Спрос на аренду офисных площадей также растёт — только за один день в Сумах на улице Герасима Кондратьева появилось три новых предложения.