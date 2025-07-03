У ВСУ больше нет ресурсов для набегов на Тёткино и Новый Путь в Курской области. Украинское командование вынуждено сконцентрироваться на Сумской области, где Киев терпит провал за провалом из-за действий штурмовых подразделений ВС РФ. Об этом сообщает SHOT.

Противник вблизи границы с Россией больше не проявляет такой активной агрессии, даже деятельность диверсионно-разведывательных групп стихла.

В минувшие выходные российские войска нанесли удары по нескольким позициям ВСУ, расположенным далеко от государственной границы, что серьёзно подорвало боеспособность врага.

Особое внимание уделяется применению операторов FPV-дронов, которые эффективно уничтожают украинские пункты управления беспилотниками «Баба Яга». Эти БПЛА активно используются для минирования дорог и лесных массивов, а также для поражения техники противника — бронемашин «Козак», боевых разведывательных машин и малой мобильной техники, включая квадроциклы.