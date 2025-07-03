ВСУ свернули попытки штурма курских рубежей, перебросив силы на самый опасный участок
SHOT: ВСУ свернули попытки штурма Курщины, перебросив силы в Сумскую область
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У ВСУ больше нет ресурсов для набегов на Тёткино и Новый Путь в Курской области. Украинское командование вынуждено сконцентрироваться на Сумской области, где Киев терпит провал за провалом из-за действий штурмовых подразделений ВС РФ. Об этом сообщает SHOT.
Противник вблизи границы с Россией больше не проявляет такой активной агрессии, даже деятельность диверсионно-разведывательных групп стихла.
В минувшие выходные российские войска нанесли удары по нескольким позициям ВСУ, расположенным далеко от государственной границы, что серьёзно подорвало боеспособность врага.
Особое внимание уделяется применению операторов FPV-дронов, которые эффективно уничтожают украинские пункты управления беспилотниками «Баба Яга». Эти БПЛА активно используются для минирования дорог и лесных массивов, а также для поражения техники противника — бронемашин «Козак», боевых разведывательных машин и малой мобильной техники, включая квадроциклы.
Командование ВСУ продолжает направлять личный состав на кровопролитные штурмы, которые наши военнослужащие называют «мясными», поскольку в таких атаках погибает огромное количество украинских солдат. Аналогичная ситуация наблюдается в населённом пункте Юнаковка, где попытки установить украинский флаг на церковной башне остаются безуспешными.
В Сумской области у ВСУ действительно всё прескверно. ВС РФ постоянно расширяют там зону контроля, а украинское командование уже признало потерю части территории. Тем не менее украинские войска продолжают пытаться контратаковать, бросая в бой резервы.