Стало известно об отчаянном шаге ВСУ в Сумской области
РИАН: ВСУ пытаются вернуть позиции в Сумской области с помощью резервом
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Украинское командование бросает в топку резервы, пытаясь отбить утраченные позиции в Сумской области, о которых генштаб ВСУ пока не знает. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
В материале сказано, что военное руководство Украины пытается как-то сгладить провал в Сумской области, стягивая туда резервы.
«Командование ВСУ перебрасывает дополнительные резервные подразделения на сумское направление в попытке вернуть потерянные позиции, о которых ранее не было доложено высшему командованию», — рассказал представитель силовых структур.
Ранее в Сумскую область был переброшен элитный украинский 214-й отдельный штурмовой батальон, который командование бережёт и использует лишь в крайних случаях. При этом спецотряд «Химера» уже понёс там огромные потери. Тем временем ВС РФ продолжают расширять буферную зону на Сумщине. Сейчас её глубина достигает около 15 километров.