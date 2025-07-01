Новое продвижение: ВС РФ увеличили зону контроля в Сумской области
Mash: Российские войска расширили буферную зону в Сумской области
Российские вооружённые силы расширили буферную зону в Сумской области, продвинувшись в районе села Искрисковщина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что артиллерийские подразделения теперь способны поражать цели в районе Сум. По данным источника, продвижение осуществлялось с трёх направлений: от населённых пунктов Тёткино, Кондратьевка и Юнаковка, при этом украинские войска за сутки предприняли более десяти безуспешных контратак.
Атаки ВС РФ на противника. Видео © Telegram / Mash
В настоящее время глубина буферной зоны на данном участке составляет около 15 километров. Под контролем российских подразделений находятся несколько населённых пунктов, включая Владимировку, Новониколаевку и Алексеевку, при этом в Юнаковке продолжаются зачистки.
Украинская сторона значительно усилила систему наблюдения, увеличив количество наблюдательных пунктов в два-три раза. Как поясняют ВС РФ, такие меры связаны с возросшими возможностями российской артиллерии и необходимостью противодействия беспилотным летательным аппаратам. Эти сведения находят подтверждение и в украинских источниках.
Особое внимание уделяется селу Искрисковщина, которое ранее использовалось украинскими подразделениями для попыток прорыва границы. По имеющимся данным, за последний месяц здесь было зафиксировано более 15 таких инцидентов с участием 225-й отдельной штурмовой и 47-й отдельной механизированной бригад ВСУ.
Ранее генеральный штаб ВСУ впервые официально подтвердил утрату контроля над рядом участков на севере Сумской области. Об этом свидетельствует обновлённая оперативная карта, опубликованная в официальных соцсетях украинского военного ведомства. Также отмечается, что российские подразделения вплотную приблизились к городу Сумы, сократив расстояние до 20 километров. Одновременно командование ВСУ начало масштабную передислокацию войск на этом направлении.
Обложка © Telegram / Mash