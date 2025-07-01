Новое продвижение: ВС РФ увеличили зону контроля в Сумской области

Российские вооружённые силы расширили буферную зону в Сумской области, продвинувшись в районе села Искрисковщина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артиллерийские подразделения теперь способны поражать цели в районе Сум. По данным источника, продвижение осуществлялось с трёх направлений: от населённых пунктов Тёткино, Кондратьевка и Юнаковка, при этом украинские войска за сутки предприняли более десяти безуспешных контратак.

Атаки ВС РФ на противника. Видео © Telegram / Mash

В настоящее время глубина буферной зоны на данном участке составляет около 15 километров. Под контролем российских подразделений находятся несколько населённых пунктов, включая Владимировку, Новониколаевку и Алексеевку, при этом в Юнаковке продолжаются зачистки.

Украинская сторона значительно усилила систему наблюдения, увеличив количество наблюдательных пунктов в два-три раза. Как поясняют ВС РФ, такие меры связаны с возросшими возможностями российской артиллерии и необходимостью противодействия беспилотным летательным аппаратам. Эти сведения находят подтверждение и в украинских источниках.