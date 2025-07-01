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1 июля, 15:01

Новое продвижение: ВС РФ увеличили зону контроля в Сумской области

Mash: Российские войска расширили буферную зону в Сумской области

Российские вооружённые силы расширили буферную зону в Сумской области, продвинувшись в районе села Искрисковщина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артиллерийские подразделения теперь способны поражать цели в районе Сум. По данным источника, продвижение осуществлялось с трёх направлений: от населённых пунктов Тёткино, Кондратьевка и Юнаковка, при этом украинские войска за сутки предприняли более десяти безуспешных контратак.

Атаки ВС РФ на противника. Видео © Telegram / Mash

В настоящее время глубина буферной зоны на данном участке составляет около 15 километров. Под контролем российских подразделений находятся несколько населённых пунктов, включая Владимировку, Новониколаевку и Алексеевку, при этом в Юнаковке продолжаются зачистки.

Украинская сторона значительно усилила систему наблюдения, увеличив количество наблюдательных пунктов в два-три раза. Как поясняют ВС РФ, такие меры связаны с возросшими возможностями российской артиллерии и необходимостью противодействия беспилотным летательным аппаратам. Эти сведения находят подтверждение и в украинских источниках.

Особое внимание уделяется селу Искрисковщина, которое ранее использовалось украинскими подразделениями для попыток прорыва границы. По имеющимся данным, за последний месяц здесь было зафиксировано более 15 таких инцидентов с участием 225-й отдельной штурмовой и 47-й отдельной механизированной бригад ВСУ.

Отряд спецназначения «Химера» под Сумами уничтожен российскими войсками
Отряд спецназначения «Химера» под Сумами уничтожен российскими войсками

Ранее генеральный штаб ВСУ впервые официально подтвердил утрату контроля над рядом участков на севере Сумской области. Об этом свидетельствует обновлённая оперативная карта, опубликованная в официальных соцсетях украинского военного ведомства. Также отмечается, что российские подразделения вплотную приблизились к городу Сумы, сократив расстояние до 20 километров. Одновременно командование ВСУ начало масштабную передислокацию войск на этом направлении.

Обложка © Telegram / Mash

Алиса Хуссаин
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