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Регион
1 июля, 13:49

ВСУ официально признали поражение в Сумской области

Генштаб ВСУ признал утрату контроля над частями территорий в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые фактически признал, что украинские силы утратили контроль над частью территорий на севере Сумской области. Соответствующая карта оперативной ситуации была опубликована в рамках регулярной сводки на странице Генштаба в соцсетях.

Согласно опубликованной карте, украинские военные больше не контролируют районы населённых пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды. На ранее опубликованных картах, в том числе в сводке Генштаба ВСУ на вечер 30 июня, эти территории ещё были обозначены как подконтрольные Украине.

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Напомним, что Российские войска уже находятся менее чем в 20 километрах от города Сумы. В это же время ВСУ проводит на этом направлении перегруппировку личного состава. Противник перебрасывает в Юнаковку, где наступала Российская Армия, элитные подразделения.

Полина Никифорова
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