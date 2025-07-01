ВСУ официально признали поражение в Сумской области
Генштаб ВСУ признал утрату контроля над частями территорий в Сумской области
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Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые фактически признал, что украинские силы утратили контроль над частью территорий на севере Сумской области. Соответствующая карта оперативной ситуации была опубликована в рамках регулярной сводки на странице Генштаба в соцсетях.
Согласно опубликованной карте, украинские военные больше не контролируют районы населённых пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды. На ранее опубликованных картах, в том числе в сводке Генштаба ВСУ на вечер 30 июня, эти территории ещё были обозначены как подконтрольные Украине.
Напомним, что Российские войска уже находятся менее чем в 20 километрах от города Сумы. В это же время ВСУ проводит на этом направлении перегруппировку личного состава. Противник перебрасывает в Юнаковку, где наступала Российская Армия, элитные подразделения.