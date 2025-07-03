На Сумском направлении произошло загадочное исчезновение второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Это подразделение почти полностью пропало без вести, сообщили представители российских силовых ведомств.

Родственники и близкие военнослужащих сообщают, что на указанном участке фронта связь с бойцами внезапно прервалась, и их местонахождение остаётся неизвестным. Данные обстоятельства вызывают вопросы относительно дальнейшей судьбы роты.