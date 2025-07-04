Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Россия вернула домой ещё одну группу своих военнослужащих, удерживаемых украинской стороной. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате переговорного процесса на территорию Российской Федерации с подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обмен состоялся по ранее достигнутым договорённостям при посредничестве в Стамбуле. Вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в медучреждения Минобороны, где им окажут необходимую помощь и реабилитацию. В рамках операции украинской стороне была передана группа пленных бойцов ВСУ.