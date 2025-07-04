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4 июля, 10:06

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Обложка © Александр Патрин/ТАСС

Обложка © Александр Патрин/ТАСС

Россия вернула домой ещё одну группу своих военнослужащих, удерживаемых украинской стороной. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«В результате переговорного процесса на территорию Российской Федерации с подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обмен состоялся по ранее достигнутым договорённостям при посредничестве в Стамбуле. Вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в медучреждения Минобороны, где им окажут необходимую помощь и реабилитацию. В рамках операции украинской стороне была передана группа пленных бойцов ВСУ.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу осудить действия украинских военнослужащих. По её словам, они совершают пытки и убийства безоружных людей и пленных российских военных.

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Марина Фещенко
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