Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки и убийства пленных
Татьяна Москалькова. Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу осудить действия украинских военнослужащих. По её словам, они совершают пытки и убийства безоружных людей и пленных российских военных. Это заявление сделано на фоне недавнего доклада ООН, в котором содержатся тревожные данные о нарушениях прав человека на Украине.
«Призываем мировое сообщество со всей серьёзностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима», — написала Москалькова в телеграм-канале.
Напомним, что в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) содержится указание на то, что распространение фото и видео с военнопленными на Украине противоречит нормам международного гуманитарного права. Организация задокументировала неоднократные инциденты, когда украинские государственные органы и СМИ выставляли напоказ кадры с пленными. Также в международной организации заявили о казни 26 российских солдат, плохом обращении с пленными и пытках над ними.