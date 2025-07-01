Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 09:32

Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки и убийства пленных

Татьяна Москалькова. Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Татьяна Москалькова. Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу осудить действия украинских военнослужащих. По её словам, они совершают пытки и убийства безоружных людей и пленных российских военных. Это заявление сделано на фоне недавнего доклада ООН, в котором содержатся тревожные данные о нарушениях прав человека на Украине.

«Призываем мировое сообщество со всей серьёзностью отнестись к представленным в докладе фактам, принять действенные меры к осуждению откровенно террористического по своим методам и расистского, по сути, киевского режима», написала Москалькова в телеграм-канале.

«Я тебя зарежу!» ВСУшник сбежал из части и показал страшные кадры пыток в 57-й бригаде
«Я тебя зарежу!» ВСУшник сбежал из части и показал страшные кадры пыток в 57-й бригаде

Напомним, что в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) содержится указание на то, что распространение фото и видео с военнопленными на Украине противоречит нормам международного гуманитарного права. Организация задокументировала неоднократные инциденты, когда украинские государственные органы и СМИ выставляли напоказ кадры с пленными. Также в международной организации заявили о казни 26 российских солдат, плохом обращении с пленными и пытках над ними.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar