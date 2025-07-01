Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу осудить действия украинских военнослужащих. По её словам, они совершают пытки и убийства безоружных людей и пленных российских военных. Это заявление сделано на фоне недавнего доклада ООН, в котором содержатся тревожные данные о нарушениях прав человека на Украине.