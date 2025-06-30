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30 июня, 13:31

В ООН назвали число казнённых ВСУшниками российских солдат с начала СВО

УВКПЧ ООН: На Украине казнили 26 российских солдат, начиная с февраля 2022 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) задокументировало случаи, когда украинские военные, начиная с февраля 2022 года, лишили жизни как минимум 26 российских солдат, которые были либо взяты в плен, либо получили ранения в бою. В докладе также отмечается, что более половины российских военнопленных, опрошенных на Украине в период с декабря 2024 года по май 2025 года, сообщили о применении к ним пыток.

Согласно отчёту, большинство инцидентов произошло в 2022 и начале 2023 годов, а также один случай был зафиксирован в конце 2024 года. Кроме того, УВКПЧ сообщает о случаях пыток и жестокого обращения с военнопленными со стороны украинских военных. Из 95 опрошенных человек 59 заявили о применении к ним пыток, включая избиения, электрошокеры, нападения животных, имитацию казни и сексуальное насилие.

«Почему украинские военные боятся плена? Потому что думают, что с ними будут обращаться так же, как они обращаются с нашими: пытать, издеваться, убивать. Потому и удивляются, когда в плену к ним относятся по-человечески», обратил на это внимание военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Я тебя зарежу!» ВСУшник сбежал из части и показал страшные кадры пыток в 57-й бригаде
«Я тебя зарежу!» ВСУшник сбежал из части и показал страшные кадры пыток в 57-й бригаде

О зверствах, которые устраивают ВСУшники нашим солдатам, становится известно далеко не впервые. Ранее российские бойцы, вернувшиеся из плена, рассказали о пережитых ими издевательствах и грубом отношении со стороны Вооружённых сил Украины и националистического полка «Азов»*.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Мария Любицкая
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