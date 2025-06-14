Дезертировавший военнослужащий 57-й бригады ВСУ по имени Руслан рассказал об избиениях и издевательствах над солдатами со стороны командования. В эфире телеканала «Общественное» (Суспільне) он поведал, что, проходя службу под Волчанском с мая 2024 года, столкнулся не только с жестокостью со стороны руководящего состава, но и с невыплатой обещанных средств за контракт.

Видео © Суспільне

По словам солдата, его и его товарищам отказывали в медицинской помощи, а также регулярно запугивали и держали в страхе.

«Выплаты за подписание контракта я не получил, у нас в бригаде никто не получил ни копейки, кроме зарплаты. Ребята ждут боевых, но командование пошло другим путём — они начали применять физическую силу: бить военных, катать в багажниках», — признался Руслан.

Боец ВСУ объяснил, что у командования «есть определённые военнослужащие», которым отведена роль исполнителей физических наказаний: по просьбе командира они бьют подчинённых. После систематических избиений все солдаты, как рассказал представитель украинской армии, ходили в гематомах на спинах и ногах. Одного из товарищей Руслана по неизвестной причине заставили спустить штаны, встать на колени и ползти за старшим по званию.

«Один из военных избивал солдат, и ему в отместку сожгли машину. Телефоны у бойцов начали отбирать, чтобы никто не мог передать материалы мне. Мне начали поступать угрозы — хотели наказать за самовольное оставление части. Один из военных подошёл и сказал: «Я тебя зарежу», — рассказывает ВСУшник.

Руководство 57-й бригады категорически отрицает все обвинения, заявляя о попытках Руслана дискредитировать Вооружённые Силы Украины и называя представленные им материалы не более чем инсценировками. Однако Государственное бюро расследований (ГБР) уже начало расследование и возбудило уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

Не только по отношению к своим бойцам украинские военные применяют насилие, грубую силу и изощрённые методы наказаний. По возвращении из украинского плена, российские бойцы рассказали о пережитых ими издевательствах и грубом отношении со стороны Вооружённых сил Украины и националистического полка «Азов»*.